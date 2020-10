ONE PIECE: ufficiale, il manga torna di nuovo in pausa: ecco quando ritorna

La serializzazione di ONE PIECE si sta facendo particolarmente turbolenta in quanto il sensei, come aveva già annunciato precedentemente su Weekly Shonen Jump, ha iniziato a intensificare le pause dalla rivista. Le innumerevoli assenze dell'epopea piratesca di casa Shueisha stanno per guadagnare l'ennesima pausa.

Con estremo largo anticipo, aizzando un po' l'astio di quella parte di community contraria all'uscita degli spoiler tanto precoce, i primi leak del capitolo 994 di ONE PIECE hanno iniziato a invadere la rete. Tra i primi contenuti mostrati in anteprima spicca l'ultima tavola della puntata, nella fattispecie il riquadro in basso dedicato agli annunci.

Come potete notare voi stessi dalla piccola sezione della tavola allegata in calce alla notizia, Eiichiro Oda torna a prendersi una pausa. Come di consueto, il sensei tarderà la serializzazione del manga per solo una settimana e tornerà con il capitolo 995 già il prossimo 15 novembre su Manga Plus. Ad ogni modo, probabilmente verremo a conoscenza dei primi contenuti della puntata già qualche giorno prima dell'uscita ufficiale, vi suggeriamo dunque di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi i prossimi spoiler del prossimo numero di ONE PIECE.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa ennesima pausa dell'autore? Riuscirà Oda, a fronte degli imprevisti, a raggiungere il capitolo 1000 entro la fine dell'anno? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.