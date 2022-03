ONE PIECE, adesso è ufficiale: mezzo miliardo di copie in circolazione

Il fumetto di Eiichiro Oda, ONE PIECE, è indubbiamente tra i titoli più venduti al mondo all'interno dell'intero settore editoriale. Il suo capolavoro, infatti, ha contribuito alla popolarità della cultura manga al di fuori dal Sol Levante e ad influenzare nuove generazioni di aspiranti mangaka.

Nel corso dei tanti anni di serializzazione su Weekly Shonen Jump, tuttavia, le vendite di ONE PIECE hanno iniziato una lenta parabola discendente anche a causa della pubblicazione sempre più irregolare da parte di Oda. La sua routine, infatti, lo ha costretto a prendersi ogni 2-3 settimane di serializzazione una pausa per dargli modo di rifiatare e mantenere elevata così la qualità della sua opera. La longevità del manga e le pause, ad ogni modo, non hanno impedito il manga dal raggiungere l'ennesimo traguardo.

Carlsen Manga, infatti, ha confermato l'ennesimo record di ONE PIECE: sono oltre 500 milioni le copie in circolazione del capolavoro di Eiichiro Oda. Mezzo miliardo di volumi, dunque, si trovano in giro per il mondo tra gli scaffali dei milioni di appassionati della saga. Si tratta di un importantissimo traguardo e che sottolinea ancora una volta l'incredibile popolarità del manga nonostante il calo delle vendite dovuti ai motivi sopra elencati.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo record di ONE PIECE, vi aspettavate un successo del genere? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto ma non prima di aver dato un'occhiata alla cover del volume 102 di ONE PIECE.