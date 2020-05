ONE PIECE: ufficiale la ripresa delle registrazioni, ritorno dell'anime a breve?

Anche il Giappone, finalmente, ha iniziato a rialzarsi dopo i numerosi disagi causati dal Coronavirus, aprendo nuovamente la maggior parte delle attività in tutte le città della nazione. Con esse, ovviamente, non poteva non ripartire l'industria dell'animazione, macchina portante della cultura nipponica. ONE PIECE sta finalmente per tornare?

Nella giornata di ieri, infatti, alcuni studi hanno annunciato la ripresa imminente della programmazione degli anime previsti nella stagione primaverile, costretti dallo scorso aprile a una pausa forzata a causa dei divieti imposti dal governo centrale. La prima serie a tornare ufficialmente è Food Wars 5, previsto al debutto il prossimo 3 luglio.

Novità incoraggianti arrivano anche dal fronte ONE PIECE, la quale situazione è leggermente più complicata a causa di una produzione settimanale che richiede una schedule ben precisa. Nelle scorse ore, inoltre, il profilo twitter ufficiale del franchise ha comunicato che la produzione dell'anime si sta portando di nuovo avanti coi lavori con la ripresa delle sessioni di doppiaggio in totale sicurezza. A tal proposito, il team ne ha approfittato per mostrare la nuova sede delle registrazioni attraverso la voce di Usopp, Kappei Yamaguchi.

Ad ogni modo, se tutto dovesse procedere come previsto, possiamo azzardare l'ipotesi di una ripresa dell'anime nei primi di luglio con un annuncio effettivo nei prossimi giorni. Secondo voi, invece, quando tornerà la serie animata di ONE PIECE? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.