ONE PIECE: ufficiale il ritorno dell'anime entro fine giugno

Sono passati quasi due mesi dall'obbligata interruzione degli anime. A causa del Coronavirus, le case di produzione e di doppiaggio si sono trovate in difficoltà nel portare avanti i lavori, obbligando a tante trasmissioni di episodi vecchi. A subire questa difficoltà c'è anche l'anime di ONE PIECE realizzato da Toei Animation.

Al momento incentrato sull'arco narrativo di Wanokuni, che sta tenendo banco anche nel manga e che sarà una delle fasi più importanti della storia, ONE PIECE si era fermato all'episodio 929. Il 930 programmato per fine aprile era stato rinviato a data da destinarsi, ma finalmente questa data è stata confermata.

Dopo le voci dei giorni scorsi che volevano un ritorno di ONE PIECE a fine giugno, arriva la conferma anche dal sito ufficiale dell'anime: ONE PIECE tornerà il 28 giugno con gli episodi inediti. Per l'occasione, ci sarà anche lo speciale "One Piece & Digimon Adventure TV Anime Voice Recording Challenge" per celebrare il ritorno dei due anime di Toei Animation. I fan potranno doppiare le loro scene preferite e pubblicare i risultati su Twitter e Youtube fino al 30 agosto 2020. I vincitori estratti a sorte otterranno il volume 96 di ONE PIECE e un Digivice di Digimon Adventure 2020.