ONE PIECE: Ulti dei Tobi Roppo riceve un cosplay da una modella giapponese

Da tempo conosciuti dai lettori del manga, anche nell'anime di ONE PIECE sono stati presentati i Tobi Roppo. Questo gruppo, il cui nome è traducibile come "I Sei Guerrieri Volanti", è stato presentato in due parti: la prima a Wano, quando furono mostrati solo X-Drake e Page One, la seconda a Onigashima recentemente con i sei al completo.

E così oltre ai due già conosciuti abbiamo visto per la prima volta anche Sasaki, Who's Who, Black Maria e Ulti. In un modo o nell'altro, tutti sono riusciti a mettersi in mostra in quei pochi secondi in cui sono stati mostrati finora in ONE PIECE. Tra questi subito è spiccata Ulti, la ragazza sorella di Page One e che non ha mancato di fare già dei commenti a sproposito su Kaido.

L'anime ha ufficializzato la colorazione di Ulti, con dei capelli molto particolari che cadono con ciuffi blu, rosa e bianchi, mentre ai lati della testa spuntano le corna tipiche della divisa dei pirati di Kaido. il viso è parzialmente coperto da una mascherina mentre l'outfit si conclude con una mantellina blu e un abito bianco e celeste, che vediamo in mostra anche nel cosplay di Ulti in basso realizzato dalla giapponese Touma.

Vi è piaciuto vedere in vita questo nuovo personaggio di ONE PIECE? Se siete curiosi, ecco le origini dei Frutti del Diavolo dei Tobi Roppo.