ONE PIECE: nell'ultima puntata abbiamo assistito a un cambio di stile

Agli inizi dell'arco narrativo di Wano, ONE PIECE ha riunito la ciurma di Cappello di Paglia precedentemente divisa tra Whole Cake Island - per il salvataggio di Sanji - e il paese dei Samurai. A questo punto Kinemon è pronto per esporre il suo piano di ribellione, con l'obiettivo di rovesciare lo Shogun e risanare la condizione di Wano.

Prima di passare all'azione, però, Kinemon fornisce a Sanji, Brook, Chopper e Carrot dei nuovi outfit, che li aiuteranno a celare la loro identità dall'occhio guardingo delle forze di Kaido, che a fronte di una distribuzione capillare in tutto il paese, rappresentano un pericolo tangibile per chiunque sia loro nemico o ricercato, come in questo caso la ciurma di Cappello di Paglia.

Sin dal loro sbarco nel paese, alcuni membri della ciurma hanno immediatamente ingaggiato degli scontri con le forze nemiche, mettendo in pericolo più volte la loro copertura - la quale nel caso di ulteriori sommose potrebbe definitivamente saltare. I nuovi look conferiti ai personaggi di cui sopra abbracciano lo stile caratteristico di Wano , e si abbinano a quelli già ricevuti dal resto dei loro compagni.

Mentre Sanji e Carrot rimangono in degli abiti piuttosto convenzionali, Brook indossa un kimono che lo assimila ancora di più ad un fantasma, Chopper invece assume l'aspetto di un Ninja grazie a un abito verde che ne riprende le forme. Nami - come da richiesta riceve una veste da Kunoichi - la quale si rivela particolarmente succinta portando Nami a scagliarsi contro Kinemon nel tipico siparietto comico di ONE PIECE a sfondo sessuale.

Vi piacciono i nuovi outfit dei personaggi?

