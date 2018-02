ONE PIECE: ultima serata con gli episodi inediti su Italia 2, anticipazioni 10 febbraio

Ultima serata evento con gli episodi inediti di, con Mediaset Italia 2 che trasmetterà i tre episodi conclusivi dell'arco narrativo in corso. Dopo aver salvato l'Isola degli Uomini Pesce, i Pirati di Cappello di Paglia sono incappati nella flotta della Neo Marina.

Gli episodi di questa sera saranno solo tre - e non i canonici quattro come nelle serate precedenti - e porteranno a compimento il mini arco filler attualmente in corso, tratto da uno speciale del manga di ONE PIECE e che funge da spin-off agli eventi di Film: Z, trasmesso su Italia 1 qualche giorno fa.

Andiamo dunque a vedere trame e titoli degli episodi di stasera, sabato 10 febbraio, in onda a partire dalle 21:10 su Italia 2: si tratta dei numero 576, 577 e 578.

ONE PIECE 576: "Saga dell'Ambizione di Z - Il misterioso corpo della Neo Marina"

Data e orario : sabato 10 febbraio, ore 21:10

: sabato 10 febbraio, ore 21:10 Trama: I Pirati di Cappello di Paglia studiano una strategia per salvare Panz Fry, il padre di Lily. Rufy, tuttavia è ansioso di combattere e, giunto con i suoi compagni sull'imbarcazione dove si trova il prigioniero, incontra l'ostilità del vice ammiraglio Momonga. Sopraggiunge tuttavia Shuzo, scagnozzo del braccio destro di Z, deciso a promuovere gli ideali di un corpo speciale chiamato Neo Marina. Momonga e i Mugiwara si preparano dunque ad affrontarlo.

ONE PIECE 577: "Saga dell'Ambizione di Z - Un grandioso piano di fuga"

Data e orario : sabato 10 febbraio, ore 21:35

: sabato 10 febbraio, ore 21:35 Trama: Rufy e Zoro combattono, rispettivamente, contro Shuzo e Momnga, mentre il resto dei Mugiwara si occupa di fronteggiare gli uomini della Neo Marina e di organizzare un piano di fuga. Nami, intanto, cerca di sfuggire anche a una temibile tempesta. Shuzo, dal canto suo, non ha intenzione di lasciarsi sfuggire i Cappello di Paglia...

ONE PIECE 578: " Saga dell'Ambizione di Z - Rubber contro Shuzo"

Data e orario: sabato 10 febbraio, ore 22:05

Trama: Vedremo il confronto finale tra Rubber (ovvero il nostro Rufy, secondo l'edizione italiana targata Mediaset) e Shuzo. Per un incredibile imprevisto, Lily si fa catapultare all'interno del corpo del capitano dei Mugiwara e, grazie alla combinazione tra i poteri di gigantessa di lei e quelli di gomma di lui, Rufy si gonfia fino a diventare un gigante! Unendo la stazza alla velocità del Gear Second, inoltre, riesce facilmente a sconfiggere Shuzo, che viene arrestato e portato a Impel Down. I nostri eroi festeggiano la vittoria, ma contemporaneamente il misterioso Z non sembra per nulla preoccupato dell'arresto di Shuzo e prepara i suoi piani...

L'appuntamento è fissato a stasera alle 21:10 su Italia 2: se volete scoprire il prosieguo di questi eventi, il nostro consiglio è di guardare ONE PIECE Film: Z.