ONE PIECE: gli ultimi capitoli rivelano il triste destino di un personaggio

Il mondo creato da Eiichiro Oda è a dir poco sconfinato, con tanti luoghi e personaggi che possono apparire una volta e poi ripresentarsi a tantissimi anni di distanza. Anche per questo in ONE PIECE si riescono a fare tantissime teorie, collegando vari personaggi e eventi, situazioni o luoghi. Uno di questi collegamenti è avvenuto nel capitolo 944.

La saga di Wanokuni di ONE PIECE, a breve in arrivo anche in versione animata, ci ha presentato l'assassino Kamazo, uno sgherro al servizio di Orochi che aveva l'incarico di recuperare O-Toko, salvo poi essere bloccato da Zoro e sconfitto. Si scopre però che Kamazo, in realtà, non è altri che un personaggio già comparso in passato: Killer, il secondo in comando dei pirati di Kidd.

Il ridanciano assassino è stato vittima nell'ultimo periodo di una delle manovre di Kaido riguardanti i frutti SMILE, i frutti del diavolo artificiali che possono togliere tutte le emozioni salvo il sorriso a chi li mangia, se ritenuti non degni del potere. È proprio questa la fine che ha fatto Killer, il compagno di Eustass Kid che ha mangiato un frutto per evitare di farlo mangiare a un suo amico, rimanendo con i soli effetti collaterali.

Ora il personaggio è stato portato a Udon e sottoposto a tortura, insieme al suo ex capitano, da parte di Queen. La tortura si trasformerà in una condanna a morte se Rufy non perderà entro breve tempo il combattimento nell'arena della prigione. Salvo intromissioni di imperatrici alla ricerca di cibo.