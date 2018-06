ONE PIECE: una fan art immagina Rufy quando sarà il Re dei Pirati

Sappiamo tutti che il sogno di Monkey D. Rufy, protagonista di ONE PIECE, è quello di diventare Re dei Pirati. Un fan ha immaginato il momento in cui un Rufy ormai adulto ottiene il prestigioso titolo cui ambisce.

L'illustrazione è stata pubblicata su Reddit e si mantiene fedele ad alcune bozze che Eiichiro Oda ha rilasciato recentemente: gli sketch raffigurano un Rufy a 40 e 60, secondo le richieste di alcuni fan. In quell'occasione il sensei ci mostrò soltanto il volto del nostro eroe, ma in questo caso l'artista che ha realizzato la fan art ci permette di ammirare per intero il nostro Cappello di Paglia a 40 anni in veste da Re dei Pirati.

Non manca l'ormai iconica cicatrice sul petto, e altri elementi riconoscibili come le infradito. Per il resto, Questo Rufy adulto sembra una via di mezzo tra Gol D. Roger e Shanks il Rosso, con abiti neri e rosso e un lungo cappotto da capitano color cremisi.

Vi ricordiamo che il manga di ONE PIECE sta per giungere al capitolo 907, con l'arco narrativo del Reverie ormai avviato e che ha riservato già una serie di sorprese incredibili. State seguendo il manga di Eiichiro Oda o preferite l'adattamento anime della Toei Animation?