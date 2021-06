ONE PIECE: Una fan art di Yamato conquista i fan del manga di Eiichiro Oda

Continua il grande successo di ONE PIECE, che si conferma una delle opere più conosciute in tutto il mondo. Tra i numerosi disegni legati ai personaggi del manga di Eiichiro Oda, una far art incentrata su Yamato è stata particolarmente apprezzata dagli appassionati.

L'artista @mygiorni ha condiviso su Twitter il messaggio che trovate in calce alla notizia e dedicato a Yamato, personaggio ancora inedito nell'anime incentrato su ONE PIECE ma che ha riscosso un notevole successo tra chi segue il manga sulla famosa ciurma di pirati. Come potete vedere, nel tweet è presente un disegno di Yamato, ricreata con lo stile dell'artista. La fan art ha ricevuto più di 7 mila Mi Piace, è quasi 2 mila condivisioni, mentre nei commenti gli appassionati discutono sul genere di Yamato. Come sapete infatti, nel manga il personaggio non ha mai nascosto la sua ammirazione per Oden, arrivando a considerarsi anche lei un uomo per diventare un samurai e combattere insieme a lui.

Il samurai comparso per la prima volta nel capitolo 971 dell'opera deve ancora fare il suo debutto nelle puntate dell'anime, che secondo i calcoli di un fan la serie di ONE PIECE supererà preso le mille puntate. Ricordiamo infine che la nuova stagione è disponibile per lo streaming su Crunchyroll, in cui sono anche presenti i primi episodi della storia di Rufy e gli altri.