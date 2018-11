ONE PIECE: una fan theory ipotizza l'esistenza di ben due Shanks

I fan, si sa, cercano sempre di stare un passo avanti rispetto agli autori delle loro serie preferite. Così, anche grazie all'aiuto dei social media, negli ultimi anni, le fan theory hanno cominciato a dilagare in rete come un fiume in piena. Ultima in ordine di tempo, è un'interessante teoria di ONE PIECE che vorrebbe l'esistenza di due Shanks.

La fan theory in questione, come ormai la maggior parte di questo tipo di speculazioni, è ovviamente apparsa su Reddit. A postare l'interessante speculazione è stato l'utente YuxieTheKitsune, e di seguito potete trovare il testo (tradotto) così come comparso sulla piattaforma social:

"Di recente, dalle parti del Sol Levante, è emersa una strana teoria sul fatto che potrebbero esserci due Shanks. Il primo Shanks è quello che tutti conosciamo e che ha salvato Rufy; l'altro è il misterioso Shanks, che al momento è considerato 'figlio' del Frutto del Diavolo Toki Toki (Frutto di Lady Toki - moglie di Lord Oden - che permette il viaggio nel tempo), che tra paradossi temporali associabili al viaggio nel tempo, avrebbe dato vita a questo secondo Shanks. Tutto è iniziato quando abbiamo assistito all'incontro tra Shanks e i Cinque Astri di Saggezza, dove un certo dettaglio cruciale mancava nella scena del primo piano di Shanks: la sua cicatrice. Ora, questo piccolo dettaglio, da solo, non spiega nulla, poiché è possibile che Oda abbia semplicemente dimenticato di disegnarlo (per un personaggio così importante, e per una scena così importante?). Ma ci sono atri motivi per cui in molti stanno effettivamente pensando che questa teoria sia plausibile:

- Quando Shanks si incontrò con Barbabianca, fu utilizzata la stessa identica inquadratura (vicina alla metà destra della sua faccia per nascondere la sua cicatrice che si trova a sinistra). Tuttavia, a un più attento esame si vede chiaramente una parte della sua cicatrice.

- Nel sesto databook dal titolo 'Vivrecard', in copertina Shanks appare senza cicatrice.

- (Non credo che questo punto sia realmente valido dal momento che è una cover story, ma) Nella cover story del capitolo 875, Bartolomeo brucia la bandiera di Shanks. Tuttavia, osservando con più attenzione, è possibile vedere che il teschio non ha la bocca aperta. In confronto, il teschio della bandiera dei Pirati del Rosso ha la bocca aperta.

- (Non riesco a trovare la fonte, in quanto questo punto è puramente citato in un video che ho trovato) Apparentemente, Oda ha rivelato che uno dei(?) nemici finali in ONE PIECE è già stato introdotto nel volume 1. Ora, il pensiero logico è che sia Shanks dal momento che i due sono destinati a scontrarsi comunque un giorno. Ma cosa succederebbe se Oda avesse voluto nascondere un significato più profondo dietro a questa affermazione e stesse suggerendo un secondo Shanks?

Mi piace questo tipo di teoria, quindi sono totalmente d'accordo con l'esistenza di 2 Shanks."

E voi, cosa ne pensate? questa fan theory di ONE PIECE è valida?