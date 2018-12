ONE PIECE: una nuova prigione crudele quanto Impel Down?

Negli ultimi capitoli abbiamo fatto la conoscenza del posto in cui vengono rinchiusi i dissidenti quando vengono catturati dal governo di Wano. Ma questa non è la prima prigione che vediamo in ONE PIECE, essendoci stati molti altri esempi di crudeltà sui detenuti in passato, come ad Impel Down. Quale sarà la peggiore?

Finire catturai dalla marina o dalle forze dell'ordine in generale, non è mai un bene per i pirati di ONE PIECE. Eiichiro Oda ce l'ha dimostrato a più riprese, e sembra che le cose non siano destinate a migliorare con il progredire dell'avventura dei Mugiwara nel Nuovo Mondo. Anzi, negli ultimi capitoli del manga, abbiamo avuto la conferma che a Wano la prigione è una punizione quasi peggiore della morte.

Nel capitolo 926 infatti, vediamo come è strutturato il penitenziario dove è stato rinchiuso Rufy dopo la cocente e soverchiante sconfitta subita in un solo colpo per mano dell'imperatore Kaido. La struttura, chiamata Udon, la miniera dei prigionieri, assomiglia sia ad una galera che ad una fabbrica, e i detenuti sono costretti a lavorare per rifornire di materiali le industrie belliche del paese.

Il lavoro viene ricompensato con delle minuscole razioni, che sono estremamente difficili da ottenere, a causa dell'incredibile mole di lavoro necessaria a procurarsele. Le proporzioni non vengono adattate all'età dei prigionieri, e i vecchi devono lavorare esattamente lo stesso dei giovani, fino alla morte per sfinimento. Le guardie si prendono gioco di chi non riesce a stare al passo, e puniscono con l'amputazione chi osa chiedere più cibo per sopravvivere.

Ovviamente Rufy e Eustass Kid, entrambi prigionieri e tenuti buoni con le manette di Agalmatolite marina, fanno molto più del necessario, finendo per esaurire le provviste e dare anche una lezione al capo carceriere. Ma la situazione dei detenuti sembra davvero penosa, con le esalazioni tossiche, le torture e i lavori forzati, supplizi paragonabili a quelli di Impel Down, che dovrebbe rappresentare un vero e proprio inferno sulla Terra.

Voi cosa ne pensate? Quale destino sarebbe preferibile? Uno dei gironi di Impel Down sotto il giogo della Marina, o i lavori asfissianti di Udon, nel paese di Wano? Entrambi sembrano tra i posti peggiori di tutto l'universo di ONE PIECE, e non tutti sono in grado di riderne una volta all'interno. Se non ti chiami Doflamingo, è ovvio.