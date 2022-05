ONE PIECE: Gli Universal Studios annunciano delle montagne russe ispirate alla serie

Come sapete, in pochissimo tempo ONE PIECE è diventata un successo mondiale, grazie alle originali vicende ed ai divertenti personaggi creati da Eiichiro Oda. A conferma di questo, in Giappone è stata appena annunciata una attrazione dedicata alla serie del celebre mangaka.

Sono passati più di venti anni dal debutto di Rufy e degli altri famosi protagonisti di ONE PIECE, nonostante questo la serie continua ad attirare un numero sempre maggiore di fan, ansiosi di scoprire come si concluderà il viaggio dell'originale gruppo di pirati. Nel frattempo, gli Universal Studios in Giappone hanno svelato una nuova attrazione legata alla serie: si tratta delle montagne russe intitolate "Departure! Mini Merry II" e che saranno accompagnate da vari effetti visivi e audio ispirati al famoso manga.

L'iniziativa fa parte dell'evento One Piece Premier Summer 2022, che avrà inizio il prossimo luglio e che andrà avanti per più di quattro mesi. Nel corso delle festività saranno svelate diverse attrazioni ed iniziative legate all'opera scritta e disegnata da Eiichiro Oda, per ora comunque non sappiamo quali saranno i prossimi programmi dedicati a ONE PIECE, ma siamo sicuri che presto avremo altre notizie a riguardo.

