ONE PIECE nell'universo DC Comics: un magico crossover con Aquaman: The Becoming

Il duraturo e straordinario viaggio intrapreso da Luffy e compagni nella serie ONE PIECE ha sbaragliato ogni record del mondo dei fumetti, superando persino le copie vendute di Batman della DC Comics. Proprio la casa editrice sembra aver accolto bene questo risultato, pubblicando addirittura uno speciale crossover in Aquaman: The Becoming.

Il paragone tra l'avventura dei Mugiwara attraverso i pericolosi e tortuosi mari che costituiscono la Rotta Maggiore, e il mondo in cui agisce Aquaman appare piuttosto lineare, per quanto ci siano numerose differenze sia per i temi trattati che per gli stili adottati. Nonostante la presenza di queste sostanziali differenze, gli autori della nuova miniserie dedicata al Protettore degli Oceani, Brandon Thomas e Diego Olortegui hanno inserito alcuni chiari riferimenti al mondo di Oda nella nuova preview.

Nella tavola riportata in calce alla notizia Jackson Hyde, alias Aqualad, arriva via mare ad Amnesty Bay, e mentre cammina sulla spiaggia si possono notare in primo piano sulla sinistra due donne impegnate a chiacchierare. Il cappello da cowgirl viola, e il singolare tatuaggio che caratterizzano rispettivamente la ragazza a sinistra e a destra non lasciano dubbi, sono Nico Robin e Nami. Nella vignetta successiva si può notare la vetrina di un negozio dove è riportata la scritta "Franky House", chiaro riferimento al carpentiere della Ciurma di Cappello di Paglia.

La tavola si conclude con Aqualad che entra nel ristorante "Sanji", mentre sulla destra si nota un ragazzo al telefono, molto simile ad Usop. Per concludere ricordiamo che è stata rivelata la doppiatrice di Yamato, e vi lasciamo alle teorie e alla data d'uscita del capitolo 1024 di ONE PIECE.