ONE PIECE: ecco uno splendido poster promozionale del volume 91

Andiamo a vedere come si promuove in Giappone l'uscita del novantunesimo volume di ONE PIECE, con un poster spettacolare che ci mostra Zoro e Rufy mentre sguainano le spade per affrontare la loro avventura nel paese di Wano.

ONE PIECE è nel bel mezzo della sua saga ispirata alla cultura giapponese, con la ciurma dei Mugiwara che si è finalmente riunita e si prepara ad affrontare l'imperatore Kaido nella sua roccaforte nel paese di Wano. Non sorprende quindi che la promozione del volume 91, il primo profondamente ambientato nel pieno dell'arco narrativo suddetto, faccia leva su quelli che sono gli elementi distintivi di quell'assetto storico.

Nel poster che potete visionare infondo a questo articolo, riportato per noi dall'account Twitter di SP Manga, possiamo ammirare il nostro protagonista Rufy insieme al suo primo compagno, Zoro, mentre incrociano le spade sorridendo. Entrambi hanno la capigliatura, i vestiti e le armi tipiche di quel determinato periodo e di quel determinato luogo a cui il paese di Wano si ispira.

Ricordiamo che il volume 91 di ONE PIECE, intitolato paradigmaticamente "Avventura nel paese dei samurai", uscirà proprio oggi nel mercato giapponese, e racchiude i capitoli che vanno dal 911 al 921.

