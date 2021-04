ONE PIECE: uomini arrestati per pesca illegale, la loro nave si chiama Going Merry

Anche fare i pirati non è un'impresa semplice, lo sanno bene 9 uomini che recentemente sono stati arrestati per aver praticato pesca illegale. Fin qui nulla di strano, ad eccezione per un dettaglio che ha suscitato l'ilarità generale del web: il nome della nave è "Going Merry", un chiaro riferimento alla mitologia di ONE PIECE.

Il capolavoro di Eiichiro Oda è da sempre al centro di fenomeni di pirateria, tra upload illegali dei capitoli di ONE PIECE e azioni scellerate dei doppiatori dell'anime. A riportare l'accaduto è stato Radio Aomori Broadcasting che ha raccontato di questo gruppo di uomini che, in sella alla loro Going Merry da 6 metri, sono stati beccati nell'atto di pescare qualcosa come 800 Kg di cetrioli di mare per un valore complessivo di circa 25 mila euro.

Il nome della barca ha suscitato l'ilarità del web nonostante la community abbia di fatto condannato il gesto degli uomini, parte dei quali tra l'altro fuggiti e arrestati solo 20 giorni dopo. L'unico tesoro con cui dovranno fare i conti, visto il recente inasprimento delle pene per la pesca illegale, sarà la multa salata che dovranno scontare che va da un minimo di 15 mila fino a un tetto massimo di 230 mila euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa bizzarra esperienza da parte di questo gruppo di pescatori clandestini che hanno almeno avuto l'onere di farsi conoscere per il nome dell'imbarcazione? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.