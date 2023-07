ONE PIECE: quali sono gli uomini pesce più forti? La classifica

Il mondo di ONE PIECE è ricco e variegato. Non ci sono soltanto gli umani ad abitarlo, con tante razze diverse. Alcune di queste vivono nelle profondità del mare, sono gli uomini pesce, creature spesso ostracizzate e svilite da tutti gli altri a causa delle loro sembianze e abitudini. Per questo molti uomini pesce vengono visti come cattivi.

Nel corso della serie, tuttavia, ne sono stati presentati diversi. Quali sono i dieci uomini pesce più forti di ONE PIECE? Iniziamo dal decimo, prendendo in considerazione il più debole dell'elenco: Vander Decken. L'uomo pesce in questione è stato presentato durante la prima saga post timeskip ed è un personaggio sicuramente pericoloso grazie al potere del suo Frutto del Diavolo, ma non così particolarmente forte.

Un pelo più in alto c'è Arlong, uno dei primi grandi nemici di Rufy. Battuto durante il primo arco narrativo, non ha mai avuto modo di mettersi davvero in mostra e per questo soffre molto il paragone di forza con altri personaggi che si trovano sopra di lui. Ottava posizione per Kawamatsu, lo spadaccino al servizio dei Kozuki. Invece il gigantesco Wadatsumi si trova in settima posizione: la sua stazza lo rende molto pericoloso, ma un uomo pesce forte e ben conscio delle tecniche di attacco del karate degli uomini pesce può occuparsene con facilità.

Sesta posizione per Hody Jones, il capo dei ribelli dell'isola degli uomini pesce: se normalmente è un uomo pesce abbastanza normale, con l'assunzione delle droghe incrementa notevolmente la sua forza, pur non portandolo a livelli top. Quinta posizione per Sasaki, uno dei Tobi Roppo di Kaido, uomo pesce capace di diventare triceratopo. Poco più in alto si può posizionare Sunbell della ciurma di Roger che, nonostante non sia mai stato mostrato in maniera approfondita, la sua sola presenza nel gruppo del Re dei Pirati fa capire la sua pasta.

Sul podio, un secondo posto a pari merito per Jinbe e Jack: il timoniere dei mugiwara e la calamità dei pirati delle cento bestie non hanno avuto la possibilità di scontrarsi, cosa che avrebbe sancito definitivamente la forza maggiore di uno o dell'altro, ma entrambi sembrano allo stesso livello. La prima posizione è assegnata così a Fisher Tiger, un uomo pesce che supera anche i suoi simili per forza, sia in acqua che sulla terraferma.