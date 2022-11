ONE PIECE: l'uomo più forte del mondo, Barbabianca, nell'ultima figure di BT Studio

Eiichiro Oda nella costruzione di ONE PIECE ha preso in prestito diversi elementi dalla realtà per arricchire il proprio capolavoro, sia per quanto riguarda i pirati del passato che alcune leggende che aleggiano attorno al mondo della pirateria. Tra questi personaggi spicca senza alcun dubbio Barbianca.

Conosciuto come Edward Newgate, Barbabianca è un mix di personaggi esistiti realmente, una sorta di entità che va a racchiudere alcune delle personalità più celebri di questo mondo. Ancora oggi si dibatte in merito a chi sia più forte tra lui e Kaido, tuttavia è innegabile che la dipartita dell'Imperatore abbia stravolto del tutto le gerarchie all'interno del capolavoro di Eiichiro Oda.

Le avventure di Barbabianca hanno contribuito a fare di lui un vero e proprio fenomeno, probabilmente secondo soltanto all'uomo conosciuto come Gol D. Roger, motivo per cui BT Studio ha deciso di omaggiarlo in una figure interamente dedicata, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae il noto Imperatore seduto mentre sorseggia del buon sakè. La statuetta in questione è già preordinabile al costo totale di 80 euro, di cui ulteriori 115 da saldare in fase di consegna nel primo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.