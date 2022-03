ONE PIECE: l'uomo più forte del mondo in questa figure da oltre 1000 euro

La community di ONE PIECE non ha mai dimenticato quei pirati che hanno contribuito a rivoluzionare la storia della pirateria all'interno della trama originale sviluppata da Eiichiro Oda. L'attuale generazione, infatti, non sarebbe mai cominciata senza individui del calibro di Barbabianca.

Per costruire l'immagine di Edward Newgate, l'autore ha unito insieme più elementi dalla realtà per dare l'adeguata importanza a colui che veste i panni dell'uomo più forte del mondo. La sua dipartita, infatti, ha rivoluzionato l'apparato gerarchico della pirateria in ONE PIECE, permettendo inoltre a Barbanera di emergere e conquistare il trono vacante di Imperatore lasciato da Barbabianca con la sua morte a Marineford.

Ad ogni modo, Jimei Palace Studio non ha mai dimenticato Edward Newgate tanto da decidere di dedicargli un modellino in scala, lo stesso allegato in calce alla notizia, che ha conquistato il web grazie alla maniacale cura dei dettagli. Si parla infatti di una statuetta da 49 Kg (base compresa) i cui preordini cominceranno domani a mezzogiorno ora italiana. Le dimensioni, i dettagli e tutto il resto si traduce però in un costo importante di oltre 1000 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala di Barbabianca, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.