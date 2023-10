ONE PIECE, quest'uomo ha sempre fatto parte dei Rocks? Era nascosto nell'angolino

L'incidente di God Valley è uno dei momenti apicali di ONE PIECE. Lo scontro che avvenne su quell'isola fu uno spartiacque importante per l'epoca piratesca, dato che vide la fine di una delle più grandi ciurme mai conosciute, quella dei pirati Rocks. Guidati da Xebec D. Rocks, quel giorno il gruppo si disunì definitivamente.

Il capitano scomparve, ma i membri della ciurma di Rocks sono rimasti in giro per il mondo, alcuni dei quali si sono fatti un nome per sé. Alcuni di questi erano conosciuti da tempo, come Big Mom, Kaido, Barbabianca, Shiki, Silver John e altri, ma altri sono stati rivelati man mano, con alcune rivelazioni avvenute nell'attuale saga di ONE PIECE, quella dell'isola del futuro. Dopo Stussy, è stato scoperto nel capitolo 1096 di ONE PIECE che anche Gloriosa ha fatto parte della ciurma di Rocks. Ma c'è un altro personaggio nell'angolo che in pochissimi hanno notato.

Nella stessa pagina dove si vede la ciurma di Rocks al completo meno che il suo capitano, si vedono tutti i pezzi grossi della ciurma più la new entry Gloriosa, l'ex regina di Amazon Lily, ma nell'angolino in basso a destra viene parzialmente nascosto dal baloon un'altra figura minuta che è già apparsa in passato in ONE PIECE. La sua silhouette, il naso, i capelli e la stazza fanno pensare che quel personaggio sia Streusen, l'attuale cuoco della ciurma di Big Mom.

In passato, Streusen ha fatto parte di una ciurma di pirati caduta a pezzi prima di conoscere Big Mom. Da quello che si sa, però, Streusen e Big Mom poi sono sempre stati fianco a fianco. È normale pensare quindi che il cuoco basso e baffuto abbia deciso di seguire la futura imperatrice anche tra i pirati Rocks, per poi abbandonare il gruppo insieme a lei una volta subita la sconfitta a God Valley. Ovviamente tutto ciò non è sicuro, dato che la sua presenza non è stata messa in primo piano, e potrebbe trattarsi di un altro personaggio molto basso e con caratteristiche simili.

Tuttavia, per ora questa teoria di ONE PIECE sembra puntare proprio a lui, e voi avevate notato che anche Streusen forse era un membro dei Rocks?