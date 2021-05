ONE PIECE e l'urlo di Oden: rivelato perché desidera aprire Wano al mondo nell'anime

L'isola dei samurai è sempre stata isolata dal resto del mondo di ONE PIECE per motivi ignoti. Oden Kozuki, che ha sempre sognato di fuggire da quel luogo in cui era imprigionato per andare all'avventura e solcare per i mari, ne ha scoperto il motivo.

Durante il suo viaggio a bordo della Oro Jackson con Gol D. Roger, il futuro Re dei Pirati, Oden Kozuki è infatti venuto a sapere della storia di Joy Boy e di gran parte del mondo di ONE PIECE, con la verità sui 100 anni di vuoto e sul destino delle future generazioni. Non si è mai fatto sfuggire niente di ciò che ha trovato a Laugh Tale, ma durante la sua esecuzione ha proferito alcune parole importanti.

Mentre regge sulle sue spalle il destino dei suoi compagni, nell'episodio 974 di ONE PIECE racconta che, se dovesse sopravvivere, allora aprirà indubbiamente Wano al resto del mondo, aprendone i cancelli per la prima volta dopo secoli. I Kozuki hanno eliminato i contatti con l'esterno per proteggere il luogo da una "forza enorme". In più, ha sottolineato che sia Wano che il resto del mondo stiano attendendo l'avvento di una "certa figura".

Oden non si sbottona più di tanto, ma indubbiamente ha le idee ben chiare conoscendo l'eredità di Joy Boy e le sue memorie. Sa tuttavia che non avrà ancora vita lunga e saluta i suoi Nove Foderi Rossi.