ONE PIECE, uscita e anteprima dei prossimi episodi: tutto ciò che c'è da sapere su Egghead

Se per il doppiaggio italiano di ONE PIECE non sono arrivate buone nuove, l'anime di TOEI Animation sta per intraprendere una nuova, straordinaria avventura. Molto presto, ONE PIECE arriverà a Egghead, l'isola del futuro dove i Mugiwara dovranno fare i conti con rivelazioni clamorose, scontri assurdi e tanta tecnologia!

Il 2023 è stato l'anno di ONE PIECE, merito dell'esordio su schermo del Gear 5th di Rufy e dell'epico finale di Wano. Dopo una breve escursione sulle varie altre situazioni che nello stesso momento sconvolgevano il mondo della pirateria, giunge finalmente il momento di sbarcare su una nuova isola.

Sarà con ONE PIECE 1089 che i Mugiwara arriveranno a Egghead. La Thousand Sunny della ciurma di Cappello di Paglia approderà sull'Isola del Futuro, dove è situato il Laboratorio di Egghead. Qui, i nostri pirati faranno la conoscenza del famoso Dottor Vegapunk. L'episodio si intitola "Entrando in un nuovo capitolo! I percorsi di Luffy e Sabo" e verrà trasmesso il 7 gennaio 2024.

La domenica successiva arriverà invece ONE PIECE 1090. Il titolo dell'episodio è "New Island! Future Island Egghead" e sarà molto probabilmente durante quesa puntata che i Mugiwara sbarcheranno a tutti gli effetti sull'isola. Infine, il 21 gennaio 2024 arriverà ONE PIECE 1091, "Full of Future! Adventure in the land of science". Queste due puntate andranno a coprire i capitolo 1061 e 1062 del manga, da cui traggono i rispettivi titoli.