ONE PIECE: l'uscita dei capitoli anno per anno in un'iconografia

Gli anni di serializzazione di ONE PIECE hanno già superato quota 25 e attualmente il capolavoro di Eiichiro Oda è il titolo più longevo ancora in serializzazione su Weekly Shonen Jump. Negli anni il carico di lavoro si è tuttavia moltiplicato al punto che le uscite effettive si sono via via sempre ridotte.

Come preannunciata dalla casa editrice, questa domenica non uscirà alcun capitolo di ONE PIECE a causa della pausa di Weekly Shonen Jump che imporrà un breve stop anche a tutti gli altri manga serializzati sul magazine. Il 2022 è stato un anno importante per la serie di Eiichiro Oda dal momento che ha concluso la Saga di Wano e avviato allo stesso modo l'ultimo arco narrativo.

Ad ogni modo, nel corso degli anni il numero di capitoli pubblicati annualmente si è ridotto parallelamente all'aumentare del carico di lavoro ai danni dell'autore che da qualche tempo ha dovuto prendersi una pausa ogni 2-3 uscite consecutive. In calce alla notizia potete dare un'occhiata al grafico realizzato da un fan che tiene traccia delle uscite annuali di ONE PIECE sin dal 1997. L'iconografia mostra un calo più o meno costante nel numero di capitoli effettivamente pubblicati, tuttavia il quantitativo di pubblicazioni ha permesso comunque al sensei di concedersi delle pause senza rallentare eccessivamente il ritmo della narrazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo calo alla luce dei dati? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.