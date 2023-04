ONE PIECE: Usop e il suo Impact Wolf nell'incredibile figure di Fantasy Studio

Nel corso dei due anni di salto temporale di ONE PIECE, dopo gli eventi dell’arcipelago Sabaody, i Mugiwara hanno intrapreso percorsi per migliorare le loto capacità combattive sotto la guida di mentori esperti. Usop ha avuto la fortuna di incontrare Hercules e di apprendere tutti i segreti sui Pop Green, diventati la sua arma principale.

I semi speciali presentati da Hercules hanno aiutato Usop in svariate occasioni, e tra le numerose tecniche affinate nel corso dei molti scontri affrontati nel Nuovo Mondo poche sono riuscite a colpire gli spettatori quanto l’apparizione di un lupo formato da foglie. Denominato Stella Verde Impact Wolf l’attacco in questione è stato immortalato in una nuova figure da collezione targata Fantasy Studio.

Non si tratta però dell’unica tecnica rappresentata, in quanto alle spalle di un deciso Usop, col design visto durante l’arco narrativo di Wano, si nota una gigantesca pianta carnivora, risultato della tecnica Stella Verde: Diavolo, usata per la prima volta contro la Falsa Ciurma di Cappello di Paglia. In arrivo nel corso dell’ultimo trimestre del 2023, la figure è alta circa 37 centimetri, e come potete vedere dalle immagini riportate in calce, sembra essere stata realizzata con molta cura. È già possibile prenotarla al prezzo di 299 euro.

Aspettiamo le vostre opinioni nella sezione commenti. Per finire, ecco gli spoiler sul capitolo 1080 di ONE PIECE, in arrivo su MangaPlus domenica 9 aprile 2023, e vi lasciamo alle pause del manga già annunciate da Shonen Jump per quanto riguarda i mesi di aprile e maggio.