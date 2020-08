ONE PIECE: Usop incontra i Pokémon in un esilarante crossover

Ci sono alcuni personaggi di ONE PIECE, anche dal fronte dei protagonisti, che hanno acquisito un certo tipo di popolarità diverso dai canoni forti dell'epicità. Tra i pirati più iconici in questo contesto un posto di rilievo lo ha assunto Usop, il cecchino della Ciurma di Cappello di Paglia.

Mentre il capitolo 987 dà il via all'attesa rivincita contro l'Imperatore, in rete prosegue indisturbata la campagna di creatività curata dai migliaia di fan del capolavoro di Eiichiro Oda. L'opera, infatti, si sta addentrando nel culmine della saga di Wano ora che il protagonista ha annunciato le proprie intenzioni contro i due potenti rivali. Un destino incerto, invece, riguarda Usop a cui il sensei non dà informazioni circa il proprio stato da qualche capitolo.

Il cecchino dei Mugiwara è uno dei pirati più apprezzati del franchise, a riprova delle centinaia di illustrazioni dedicate a lui interamente. A tal proposito, sapevate che un fan ha immaginato Usop diversi anni nel futuro con una taglia stellare?

Sempre nella stessa onda di creatività spicca la geniale trovata di KuroTeo, un artista che ha provato a unire il personaggio sopracitato nelle vesti di Sogeking con Heracross, nientedimeno che un pokémon. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è un esilarante crossover che ha stupito numerosi fan su Reddit. E voi, invece, cosa ne pensate di questa buffa rappresentazione grafica? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.