ONE PIECE: Usop diventa una spettacolare figure LEGO.

Da sempre gli appassionati di anime e manga vogliono vedere tra i personaggi LEGO i protagonisti delle loro serie preferite, e nonostante le insistenze nel corso degli anni, l'azienda danese fatica ancora ad inserire nel loro catalogo gli esponenti di serie come Dragon Ball, Naruto, Jojo e naturalmente ONE PIECE .

Per questo i fan hanno deciso di realizzare delle figure LEGO personalizzate, dedicandole ai personaggi degli anime a loro più cari. È il caso dell'utente @Theindianaevan che ha condiviso su Reddit il post riportato in fondo alla pagina.

All'appassionato era stato chiesto di realizzare Usop in formato LEGO, ed il risultato è impressionante. La mini figure riprende perfettamente lo stile del cecchino dei Mugiwara prima del time skip, e a questo si aggiunge un'incredibile cura nei dettagli, come il caratteristico naso, mostrato di profilo.

Nonostante non sia affatto semplice ricreare un personaggio del genere con una minuziosità del genere, tra le persone che hanno commentato il post c'è chi spera in un kit ufficiale LEGO dedicato alla ciurma di Cappello di Paglia, che nel corso degli anni ha ricevuto molti custom set, persino con la Going Merry e la Thousand Sunny.

Ricordiamo che ONE PIECE è attualmente al capitolo 985, e che secondo noi il personaggio di Monkey D. Garp merita un approfondimento nella serie.