ONE PIECE: Usopp contro il proprio capitano nelle repliche su Italia 2

Proposte sulla rete televisiva Mediaset Italia 2, le repliche quotidiane di ONE PIECE ci mostreranno l'inizio della Saga di Water Seven. In particolare però, assisteremo ad una scena indimenticabile per gli appassionati: stiamo ovviamente parlando dello scontro fra Rufy e Usopp, scatenato dal tragico destino della Going Merry.

Di seguito vi proponiamo le date precise ed un breve sunto, proposto dalla stessa Mediaset, degli episodi che saranno ritrasmessi durante la settimana.



Episodio 228 - Sfida di ghiaccio tra Rubber e Aokiji



Data : lunedì 6 maggio, 20:22 - 20:50

: lunedì 6 maggio, 20:22 - 20:50 Trama: "Aokiji ha congelato Nico Robin, e Chopper la porta sulla nave insieme a Usopp per cercare di rianimarla."

Data : lunedì 6 maggio, 20:50 - 21:19

: lunedì 6 maggio, 20:50 - 21:19 Trama: "La ciurma ha avvistato un'enorme rana che nuota a stile libero e decide di inseguirla. I ragazzi finiscono in una stazione in mezzo al mare."

Data : martedì 7 maggio, 20:31 - 20:58

: martedì 7 maggio, 20:31 - 20:58 Trama: "Rubber, Nami e Usopp continuano a girare per la Metropoli dell'Acqua con le imbarcazioni noleggiate, dirigendosi verso il quartiere cantieristico."

Data : martedì 7 maggio, 20:58 - 21:27

: martedì 7 maggio, 20:58 - 21:27 Trama: "Rubber, Nami e Usopp vanno al banco dei pegni e riescono ad ottenere 300 milioni di berry per il loro bottino."

Data : mercoledì 8 maggio, 20:10 - 20:40

: mercoledì 8 maggio, 20:10 - 20:40 Trama: "Per sfuggire ai creditori, Pauly, uno dei capomastri del Cantiere Numero 1 del signor Iceberg, cerca di scappare."

Data : mercoledì 8 maggio, 20:40 - 21:10

: mercoledì 8 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Sanji e Chopper sono preoccupati per la misteriosa scomparsa di Robin. Intanto, Rubber e Nami cercano di convincere i carpentieri a riparare la Going Merry."

Data : giovedì 9 maggio, 20:10 - 20:40

: giovedì 9 maggio, 20:10 - 20:40 Trama: "Usopp si e' recato nella Franky House per recuperare il denaro rubato. Purtroppo deve vedersela con la Franky Family, ed esce sconfitto dalla lotta."

Data : giovedì 9 maggio, 20:40 - 21:10

: giovedì 9 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Usopp riprende conoscenza grazie alle cure di Chopper e non sa della decisione di Rubber di abbandonare la Going Merry per acquistare una nuova nave."

Data : venerdì 10 maggio, 20:10 - 20:40

: venerdì 10 maggio, 20:10 - 20:40 Trama: "Inizia il duello tra Rubber e Usopp. Il cecchino si avvale di una raffica di colpi diversi e pare mettere in difficolta' il capitano."

Data : venerdì 10 maggio, 20:40 - 21:10

: venerdì 10 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "La citta' di Water Seven si risveglia con una notizia terribile: il sindaco Iceberg e' stato aggredito ed e' in condizioni gravissime."

Data : sabato 11 maggio, 20:10 - 20:40

: sabato 11 maggio, 20:10 - 20:40 Trama: "Franky vuole combattere contro Rubber per vendicarsi della distruzione della Franky House."

Data : sabato 11 maggio, 20:40 - 21:10

: sabato 11 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Rubber scopre che gli uomini della Galley Company accusano lui e la sua ciurma di aver fatto del male al signor Iceberg."

Data : domenica 12 maggio, 20:20 - 20:45

: domenica 12 maggio, 20:20 - 20:45 Trama: "Minacciato da Iceberg, Rubber riesce a fuggire dalla casa di quest'ultimo e a riunirsi con Nami."

Data : domenica 12 maggio, 20:45 - 21:10

: domenica 12 maggio, 20:45 - 21:10 Trama: "Chopper raggiunge Zoro, Nami e Rubber, riuniti sui tetti di Water Seven, e racconta dell'incontro con Nico Robin."

Inoltre, nel caso in cui una sera non vi fosse possibile seguire la serie, i medesimi episodi saranno ritrasmessi la giornata seguente, in orario pomeridiano (14:00 - 14:50).Recentemente, i fan della fatica dihanno classificati i momenti più tristi della serie , alcuni dei quali andranno in onda a breve proprio nelle repliche. L'epopea di Rufy e compagni ha inoltre portato alla realizzazione di un enorme puzzle di Luffy , costituito dai più svariati fotogrammi della serie.