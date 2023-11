ONE PIECE, Usopp diventa Nika: Oda disegna il cecchino dei Mugiwara in Gear 5th

Non è raro leggere in rete dei racconti creati dai fan che si allontanano dalla storia principale per raccontare dei "What if...". Ma se a immaginare un universo narrativo alternativo è Eiichiro Oda? Ecco l'illustrazione dell'autore di ONE PIECE che vede Usopp diventare il dio del sole Nika.

Come anche gli spettatori dell'anime hanno potuto apprendere, quello che Rufy mangiò accidentalmente mentre si trovava a bordo della nave di Shanks il Rosso non era il semplice Frutto Gom Gom. Quello da lui divorato è l'Hito Hito Modello: Nika, un frutto mitologico di tipo Zoan che permette di ottenere i poteri di gomma di Nika appartenuti un tempo al liberatore Joy Boy.

In occasione dell'uscita giapponese del Volume 107 di ONE PIECE, tra le pagine extra Eiichiro Oda si è riservato la possibilità di esplorare una linea temporale distopica. E se il Frutto del Diavolo di Rufy fosse stato mangiato da Usopp?

L'artwork del maestro Oda rappresenta Usopp in forma Gear 5th, impegnato in una grassa risata con il suo nasone rivolto all'insù e con le nuvole tipiche dei frutti risvegliati a circondarlo. Come sarebbe potuta cambiare la storia, God Usopp sarebbe stato un guerriero della liberazione al pari di Joy Boy? Pare comunque che nella prossima saga di ONE PIECE il cecchino dei Mugiwara avrà modo di esibire le sue doti straordinarie.