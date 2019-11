ONE PIECE: anche Usopp ottiene la sua figure a tema Wano

Come probabilmente saprete, la grande epopea di ONE PIECE, anime tratto dal famosissimo manga concretizzatosi grazie al lavoro di Eiichirō Oda, è ufficialmente entrata nel vivo grazie al nuovo arco narrativo di Wano, che come da prassi ha visto i nostri protagonisti alle prese con nuovi e pericolosi avversari.

La nuova storia del franchise ha saputo conquistare immediatamente i fan, in spasmodica attesa di scoprire in che modo proseguiranno le vicende, un successo scontato che come da prassi ha portato molte società a tentare di capitalizzare sul tutto, in particolare con un'enormità di figure a tema.

Questa volta, però, ad aver colto la palla al balzo è stata Banpresto, compagnia che durante la 58 Prize Fair ha ufficialmente presentato al pubblico il prototipo colorato di una nuova figure a tema ONE PIECE e specificatamente dedicata a Usopp. Il prodotto rientra nella collezione - The Grandline Men - Wano Country Vol. 6 e mette in mostra una gran quantità di dettagli, nonostante si parli ancora di un prototipo che quindi potrebbe subire cambiamenti per il futuro.

La figure si caratterizza grazie a un Usopp sorridente e vestito con gli indumenti consoni di Wano, il tutto affiancato da una bandana e da due spade poste sulla vita. Per il momento non sono ancora state rilasciate informazioni in merito a prezzo, altezza e data d'uscita, ma la società ha fatto sapere che nuove informazioni a riguardo giungeranno in futuro.

