ONE PIECE: Usopp torna protagonista nell'epica figure di DT Studio

Nella stesura del suo capolavoro, ONE PIECE, Eiichiro Oda si sta sforzando di garantire a tutti i membri dei Mugiwara l'adeguato spazio all'interno della narrazione nonostante le numerose difficoltà dettate dal gran numero di protagonisti. Ad ogni modo, tra i membri della ciurma di Rufy più apprezzati c'è proprio lui, il mitico Usopp.

Durante la saga di Wano, il cecchino dei Mugiwara non ha ricevuto molto spazio e il fatto che Usopp non riesca più a concludere da solo una battaglia senza l'aiuto di qualcun altro sta iniziando a infastidire i suoi fan. Ad ogni modo, il personaggio ha nel corso degli anni ottenuto un certo grado di popolarità all'interno della community dedicata, motivo per cui numerose compagnie si adoperano spesso per realizzare oggetti a tema e a lui dedicati.

L'ultimo dei quali, a tal proposito, è firmato DT Studio. La compagnia, infatti, si è messa al lavoro per realizzare un modellino in scala del personaggio, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, in cui il noto pirata è ritratto in tutto il suo magnifico ed arrogante splendore. La statuetta in questione, in scala 1/6, è proposta al pubblico al prezzo di 358 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La consegna, infine, è attesa per il prossimo ottobre 2021.

