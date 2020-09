ONE PIECE: Usopp vi strapperà una risata in questo esilarante cosplay

La grande varietà di personaggi di ONE PIECE ha permesso ai fan di affezionarsi ai pirati più disparati. In particolare, grazie alle dovute attenzioni che il sensei ha dato ai Mugiwara è stato possibile rafforzare la community dietro il suo capolavoro che ha ricompensato il franchise con epiche ed esilaranti manifestazioni di creatività.

Il cecchino della Ciurma di Cappello di Paglia è da tanto tempo oggetto della fantasia degli appassionati, basti pensare a questo simpatico tentativo di immaginare Usop alla fine dell'opera con un'imponente forza. Eppure, una così vasta fan-base di cui vanta la grande opera di Eiichiro Oda non può che essere sottoposta a geniali intuizioni, alcune delle quali frutto di esilaranti cosplay.

Recentemente, infatti, un certo bakablue9 ha voluto omaggiare il personaggio in questione con una simpatica interpretazione personale, forse fin troppo federe all'originale. Il suo cosplay è riuscito a racimolare molta attenzione da parte della community di Reddit, merito soprattutto di un'ottima ricostruzione del naso e dell'abbigliamento che lo hanno reso estremamente simile alla sua controparte nella Saga di Wano. Potete dare un'occhiata all'interpretazione tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate del cosplay di bakablue, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata agli spoiler del capitolo 991 di ONE PIECE usciti questa settimana con largo anticipo.