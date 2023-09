ONE PIECE: Usopp vede il futuro? Le bugie che sono poi divenute realtà

In attesa dell'uscita di ONE PIECE 1092, capitolo che darà il via al grande scontro tra un Imperatore e un Ammiraglio, tra la community si sta diffondendo a macchia d'olio una particolare e inquietante teoria. Usopp è solo un bugiardo, oppure il cecchino dei Mugiwara riesce a scrutare nel futuro?

Il figlio di Yasopp, il grande cecchino della ciurma di Shanks il Rosso, è il più grande bugiardo del mondo piratesco di ONE PIECE. Ma siamo sicuri che le sue siano solo menzogne? Alcuni lettori più attenti hanno infatti notato che alcune delle sue frottole si sono poi trasformate in realtà, ecco quali.

Una delle storielle che Usopp racconta a Kaya per tirarle su il morale racconta dell'incontro con un pesce gigante nei mari del sud e di una cacca grande quanto un'isola. Questa bugia diviene realtà durante l'arco di Little Garden, quando i Pirati di Cappello di Paglia incontrano il Mangia Isole, per l'appunto un pesce gigantesco di colore rose i cui escrementi formano quella che pare a tutti gli effetti un'isola. Saranno i giganti Brogy e Dorry a occuparsi di lui con un potentissimo colpo speciale.

Questa menzogna di Usopp prosegue ancora. Il cecchino narra a Kaya che dopo aver sconfitto il pesce gigante serve la sua prelibata carne a un intero paese di persone piccolissime. Ebbene, ciò avviene durante l'arco di Dressrosa, quando Usopp riuscì a sfamare il popolo dei Tontatta.

Quando Usopp affrontò Kuro, il maggiordomo di Kaya, raccontò di stare indagando su una talpa enorme che stava scavando sotto la villa. Ebbene, anche questa volta la bugia di Usopp si trasforma in realtà. Il Mugiwara affronta infatti Miss Merry Christmas, il cui Mogu Mogu no Mi la trasforma in un essere mezzo talpa mezzo uomo. Lo scontro con la compagna di Mr. 4 avviene durante l'arco di Alabasta.

Una delle prime bugie raccontate da Usopp risale a quando era ancora un bambino. Quando sua madre si ammalò, in un futile tentativo di risollevarle l'umore le raccontò di una medicina in grado di curare tutti i mali. Quella medicina viene trovata anni dopo, durante l'arco di Dressrosa. Parliamo delle lacrime di Mansherry, la principessa del regno di Tontatta.

Molte delle bugie di Usopp si sono trasformate in realtà, ma è difficile che il cecchino abbia realmente la capacità di leggere nel futuro. Secondo voi, Usopp potrebbe aver mangiato un frutto del diavolo in grado di donare una tale capacità? Ecco invece tutte le false identità di Usopp in ONE PIECE.