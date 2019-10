ONE PIECE: un utente ci propone in una fan art Sanji in versione femminile

One Piece è ormai da anni il re indiscusso dei manga, acclamato in tutto il mondo è diventato certamente un simbolo e un modello che tutti i mangaka vorrebbero imitare e magari superare. Proprio per aver raggiunto una tale fama, non è raro vedere artisti, famosi e non, cimentarsi nel disegnare i personaggi usciti dalla matita del maestro Oda.

Questo è il caso di un utente di Twitter, @Pu_IpFree, che si è prodigato nel disegnare una fan art sul personaggio di Sanji, il carismatico ed elegante cuoco della ciurma di Cappello di paglia. Come potete vedere in calce all'articolo, non si è limitato solamente a disegnarlo, ma ha deciso di creare una versione femminile del personaggio. Sempre vestita di tutto punto, con giacca e cravatta, e l'immancabile sigaretta, Sanji donna ci viene presentata con un paio di tacchi rosso fuoco e dei lineamenti certamente più gentili.



È sempre molto bello poter vedere le interpretazioni che i fan da tutto il mondo danno ai personaggi dei manga. Sul web ormai le fan art sono innumerevoli. Da quelle meglio riuscite ad altre che possiamo considerare veri e propri capolavori da non far di certo rimpiangere la mano del maestro Oda. In merito a ciò, proprio qualche giorno fa vi avevamo fatto vedere come un fan avesse realizzato un modellino di Zoro in CGI.



Voi cosa ne pensate della versione di Sanji femmina realizzata dall'utente @Pu_IpFree?



Vi ricordiamo che è stata anche distribuita, quest'estate, una una action figure di Sanji.