ONE PIECE: un utente Reddit sfoggia uno dei cosplay di Zoro più riusciti di sempre

Quando si parla di cosplay è difficile non citare ONE PIECE, uno degli anime più omaggiati da tutti gli appassionati del genere. In un periodo in cui l'asticella si è alzata sempre di più però, un utente è riuscito a mettere in scena un cosplay di Zoro così tanto fedele all'originale da meritarsi quasi 10,000 upvote su Reddit.

La foto visibile in calce che abbiamo deciso di mostrarvi, ritrae l'utente SuperPurpleRobin in posa con tre spade e il classico vestiario dello spadaccino. Nonostante la cicatrice sul petto appaia meno curata del resto, il travestimento rimane di altissimo livello e racchiude in se tutto lo spirito del personaggio.

Roronoa Zoro è sempre stato uno dei membri della ciurma di Rufy preferiti dai fan. Nel corso dei sei sondaggi di popolarità redatti in Giappone, lo spadaccino si è sempre piazzato secondo alle spalle di Rufy, tranne in una singolare occasione dove venne sorpassato per pochi voti da Trafalgar Law.

L'attuale arco narrativo di ONE PIECE sembra poi promettere ottimi sviluppi per il personaggio, che sembrerebbe essere la centro di alcune teorie secondo le quali potrebbe addirittura sconfiggere l'imperatore Kaido.

