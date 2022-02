ONE PIECE, valanga di nuovi episodi su Crunchyroll: inizia la saga di Dressrosa

Il destino dell'adattamento anime di ONE PIECE nel Bel Paese è stato piuttosto altalenante dal momento che la serie in Italia è molto lontana rispetto alla controparte in Giappone. Ad ogni modo, Crunchyroll sta lavorando su più fronti per recuperare quel gap tra le due versioni.

Da ormai diversi mesi l'anime di ONE PIECE è disponibile su Crunchyroll Italia seppur la distribuzione, visto l'elevato numero di episodi, è proseguita per stagioni. L'ultima tranche di episodi aveva raggiunto il portale streaming on-demand sul finire del 2021 con la saga di Punk Hazard, tuttavia il distributore è pronto con una nuova carrellata di puntate per gli utenti del servizio.

Tramite un comunicato sui canali social e sul sito ufficiale, Crunchyroll ha annunciato l'approdo di una buona parte della 17esima stagione, dedita all'arco narrativo di Dressrosa, che è già disponibile alla visione per il momento solo sul portale. Si tratta, per questa prima tranche, di quasi 70 episodi complessivi che vanno dal 630 al 699.

Non ci resta dunque che rimandarvi alla visione di uno degli archi narrativi più longevi della serie di ONE PIECE, ricordandovi anche che Crunchyroll sta lavorando al franchise su più fronti dal momento che sta portando in Italia il simulcast della Saga di Wano. E voi, invece, state recuperando l'anime? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.