ONE PIECE: quanto varranno i Mugiwara dopo Wano? Le possibili taglie future

Le taglie degli imperatori di ONE PIECE fino a qualche saga fa sembravano irraggiungibili, insormontabili. Miliardi e miliardi di Berry per la loro testa, un numero esagerato che pochissime persone possono sperare di ottenere. E pian piano il protagonista Monkey D. Rufy si sta avvicinando al loro livello.

Più tempo passa in ONE PIECE e più Rufy diventa forte. Tra controllo dell'Haki, Gear e quant'altro, il Mugiwara è diventato estremamente temibili e per questo la sua pericolosità agli occhi della marina si rialza di volta in volta. Dopo Dressrosa e Whole Cake Island abbiamo visto un notevole aumento del valore del gruppo principale e inevitabilmente una cosa simile accadrà con la fine della prossima saga. Quanto aumenteranno le taglie dei Mugiwara dopo Wano?

Abbiamo già supposto quanto varrà la testa di Rufy a fine manga, ed è possibile che dopo Wano lo vedremo con una taglia a metà tra quella attuale e quella dopo il raggiungimento del One Piece. Avendo sconfitto Kaido, come non mancherà di riportare X-Drake, la taglia di Rufy potrebbe anche raddoppiare e arrivare a tre miliardi.

Un grosso incremento arriverà anche per il resto della ciurma. Zoro, Sanji e Jinbe potrebbero sfiorare il miliardo, con lo spadaccino che potrebbe addirittura superarlo. Per gli altri membri del gruppo gli aumenti potrebbero essere più contenuti: possiamo aspettarci un aumento sui 300 milioni per Usopp, sui 250 per Franky e Nico Robin, sui 180 per Brook e sui 100 per Nami. Sarà invece curiosa la situazione di Chopper che potrebbe finalmente veder cadere il suo status di mascotte agli occhi del Governo Mondiale. Se ciò accadesse, la sua prima vera taglia potrebbe anche arrivare a 100 milioni, contro una cifra ridicolmente bassa come quelle attuali se ciò non dovesse accadere.

Infine, se dovesse arrivare l'ipotetico undicesimo membro dei Mugiwara, potremmo avere anche la sua taglia. In totale, le taglie aumenteranno dai 3 miliardi attuali a circa 6 miliardi, raddoppiando. Quanto pensate varranno le teste dei protagonisti dopo Wano?