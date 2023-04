ONE PIECE, il vecchio Kaido in un'immagine divertente: ecco come sarebbe stato in origine

In un manga lungo come ONE PIECE, è normale che l'autore non abbia ben chiare tutte le figure che compariranno nel corso degli anni. Talvolta è necessario un cambio di design per far risaltare di più alcuni personaggi, così da dargli un altro impatto. È capitato a Marco la Fenice ed è capitato anche a due potenti imperatori dei mari.

Durante la saga di Enies Lobby, nel finale, Monkey D. Garp giunse a Water Seven e incontrò il nipote e la sua ciurma. In quel frangente, si discusse degli Yonko, ovvero quei quattro personaggi che avevano un potere unico e che governavano i mari del Nuovo Mondo, combattendo tra di loro e con la marina per ottenere terreno. Barbabianca e Shanks avevano già un design ben definito, ma c'erano due imperatori non comparsi ancora in ONE PIECE fino a quel momento: Big Mom e Kaido. Se Big Mom ha mantenuto un design più o meno simile a quello definitivo, la silhouette di Kaido ha invece mostrato un personaggio completamente diverso.

Per anni sono state realizzate fan art su Kaido, che poi è comparso soltanto in tempi relativamente recenti, nel capitolo 795 di ONE PIECE, appena prima dell'inizio della saga di Whole Cake Island. Si presentò un uomo dall'aspetto molto più selvaggio e bestiale, con un volto arcigno che ricorda un pirata cinese. E se invece Kaido fosse rimasto con il viso e il design originale? Ecco la versione di un fan che ha iniziato a circolare in rete, con un Kaido dal volto molto meno aggressivo e un fisico molto più rotondeggiante, invece che quello scolpito della versione definitiva di Eiichiro Oda. Di certo il design attuale è molto più deciso e adatto, e voi cosa ne pensate?