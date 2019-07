ONE PIECE: vediamo un impressionante cosplay di Rayleigh

L'adattamento animato di ONE PIECE è finalmente entrato nel nuovo arco narrativo di Wanokuni, con un nuova regia e un nuovo look che è stato molto apprezzato dagli appassionati e l'ultimo episodio ci ha introdotti il nuovo personaggio di Tama. Tuttavia, un bellissimo cosplay ci riporta nel passato.

Tra tutti gli uomini, che sappiamo essere stati al comando di Gol D. Roger, forse nessuno era paragonabile come forza a Silvers Rayleigh. Lo ricorderete sicuramente per aver interpretato il ruolo di insegnante del protagonista della serie, Monkey D. Rufy, in cui l'anziano pirata ha insegnato a Cappello di Paglia a sfruttare meglio le sue abilità.

Un fan ha deciso così di rendere giustizia alla mano destra di Gol D. Roger portandolo in vita con un meraviglio cosplay. In calce alla notizia potete trovare il post dell'utente Reddit Fhalotaibi, che pubblicato le immagini del cosplay realizzato da un suo amico. Si tratta di un grande lavoro, che rende sicuramente giustizia all'apprezzato personaggio.

Rayleigh ricordiamo essere a conoscenza di molte abilità Haki e diversi poteri che derivano semplicemente dalla sua esperienza. Ha una completa comprensione del mondo, anche grazie al tempo passato viaggiando con Roger. Il suo potere è ancora considerato uno dei più forti del mondo, paragonabile a quello degli Ammiragli.

Infine, vi ricordiamo che l'ultimo capitolo 949 di ONE PIECE ci ha mostrato una nuova lotta di gruppo, mentre è stato annunciato lo sceneggiatore della serie TV live-action