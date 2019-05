ONE PIECE: vediamo un'incredibile fan art animata di Rufy e Kaido il Drago!

La serie di ONE PIECE è una delle più longeve e amate da tutti gli appassionati. Pubblicato per la prima volta nel lontano 1997 la serie vanta ad oggi milioni fan in tutto il mondo, che spesso e volentieri omaggiano la serie con fantastiche illustrazioni e anche questa volta abbiamo la possibilità di ammirare un'incredibile fan art animata.

Nel post in calce alla notizia, potete stupirvi con l'incredibile qualità dell'illustrazione, che ci mostra il protagonista Rufy di fronte al temibile Pirata delle cento bestie, nonché uno dei quattro imperatori, Kaido. Quest'ultimo, come se non bastasse, è trasformato nella sua forma Drago, grazie al potere del frutto del diavolo di tipo Zoo Zoo mitologico.

Realizzata dall'account Twitter @Ananomoon_, la particolarità di questa meravigliosa fan art sta nel fatto che è animata. Nonostante non si possa parlare di vera e propria animazione, tutti gli effetti come il fumo, la luce, e le fiamme sono animati. Inoltre, vi è anche un effetto di parallasse accentuato dal movimento di camera, che forniscono nel complesso un risultato davvero interessante.

Di recente abbiamo visto un'enorme puzzle di Rufy realizzato con le immagini della serie, mentre tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia sono stati disegnati con uno stile particolare.

E voi cosa ne pensate di questa fantastica illustrazione?