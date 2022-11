ONE PIECE: Vegapunk ha un'abilità particolare, ecco quale

Sono anni che il dottor Vegapunk viene descritto come un genio. Le sue abilità da inventore e scienziato sono ben note nel mondo di ONE PIECE, con tante creazioni che hanno aiutato la Marina a combattere contro i pirati più temibili o a muoversi in modo più rapido tra un mare e l'altro senza temere gli attacchi dei mostruosi Re del Mare.

L'attuale saga di Egghead ha finalmente mostrato l'aspetto di questo scienziato, che inizialmente si era presentato ai lettori e ai mugiwara con un androide, un satellite del vero corpo, che aveva colto tutti di sorpresa. Però in realtà Vegapunk è un vecchio, come si è visto proprio negli ultimi capitoli di ONE PIECE. E non solo, dato che ha una particolarità interessante.

Vegapunk è un genio nato, ma in aggiunta a questo intelletto spropositato può vantare gli effetti del Nomi Nomi no Mi, ovvero il Frutto del Diavolo Cervello Cervello, che gli permette di immagazzinare all'infinito tutte le informazioni con cui entra in contatto, a patto però che la sua testa cresca. È per questo quindi che nel flashback Vegapunk ha una testa enorme, a causa del suo Frutto del Diavolo, cosa che però è cambiata nelle ultime apparizioni grazie a una nuova geniale invenzione che ha il sapore di internet.