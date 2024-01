ONE PIECE, ecco Vegapunk nell'anime! Il character design dello scienziato nella nuova saga

Mentre Eiichiro Oda sta lavorando a fondo per concludere il manga di One Piece e regalare ai fan una saga finale con i fiocchi, l'anime di TOEI si prepara ad accogliere l'avvincente arco narrativo dell'isola di Egghead. Lo scienziato Vegapunk sarà protagonista dei nuovi episodi assieme al suo strabiliante team: ecco i loro design.

Il Dottor Vegapunk, geniale e curioso, ha dedicato gran parte della sua vita a scoprire l'origine dei misteriosi frutti del diavolo e il motivo per cui sono così potenti. Lo scienziato si fa accompagnare da sei assistenti, che rappresentano le sue diverse personalità. Sarà curioso scoprire chi sono e quali funzioni hanno anche nell'adattamento anime di TOEI Animation.

Shaka, Lilith, Edison, Pitagoras, Atlas e York rappresentano un tratto distintivo della personalità degli esseri umani, come il bene e il male, i pensieri e la saggezza, la violenza e l'avidità. I sei assistenti di Vegapunk in One Piece hanno caratteristiche e aspetti molto differenti tra loro: lo si può notare anche nei loro character design, che vi lasciamo in calce a questa notizia.

Gli avvenimenti dell'Arco di Wano hanno conferito ai nostri amati Mugiwara dei notevoli potenziamenti, soprattutto con la sorprendente trasformazione di Luffy in Gear 5th, ma la vittoria della ciurma non è ancora garantita. Cappello di Paglia dovrà scontrarsi con degli avversari formidabili, ma potrà contare sull'aiuto del geniale Dr. Vegapunk. Analizzando gli eventi del manga, One Piece potrebbe concludersi nel 2024 se non ci saranno troppi intoppi.