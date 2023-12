One Piece: Vegapunk riuscirà a sopravvivere all'incidente di Egghead?

Uno dei misteri rimasti a lungo irrisolti in One Piece e su cui l'arco di Egghead ha gettato finalmente luce è quello relativo all'identità di Vegapunk. Il geniale scienziato è, come abbiamo visto, il responsabile della lobotomia di Kuma, ma i valori che lo contraddistinguono sono perlopiù positivi. Riuscirà però a sopravvivere ai piani di Saturn?

Prima che la narrazione staccasse sul flashback di Kuma - che tra le altre cose, ha configurato Orso quale il personaggio rivelazione di One Piece – abbiamo visto il diabolico Astro di Saggezza ordinare all'Ammiraglio Kizaru di uccidere tutti gli oppositori sull'isola, tra cui appunto Vegapunk. Il dottore ha alle spalle un lungo rapporto con i due, tanto che è stato proprio su ordine del Ministro della Scienza che ha sottoposto il padre di Bonney al processo di privazione della coscienza, arrivando a trasmutare il corpo del bucaniere in un'arma di distruzione di massa. Ma lo scienziato non è mai stato realmente d'accordo con i principi che guidano le azioni mefistofeliche di Saturn, tanto che la sua complicità emotiva risiede molto più con Bonney e il padre piuttosto che con coloro per cui lavora. Aspetto che potrebbe portarlo ad una fine prematura.

Le possibilità che Vegapunk sopravviva all'incidente di Egghead sono, a tutti gli effetti, incerte, soprattutto se consideriamo la politica di tolleranza zero attuata dal Governo Mondiale verso coloro che non seguono le direttive governative. Inoltre lo scienziato è a conoscenza di molti segreti relativi ai “Cento anni di buio” e alla distruzione di Ohara, motivo che lo rende agli occhi di Saturn un pedina estremamente scomoda per gli Astri e per la prosecuzione del sistema di potere e prevaricazioni su cui il Governo Mondiale ha fondato le proprie strategie di controllo.

Ma non tutti i fattori portano a ritenere come già segnato il destino del dottore. Sappiamo infatti quanto il legame che unisce lo scienziato a Kuma sia intenso, e dal momento che il cyborg è appena arrivato su Egghead – come già anticipato dagli spoiler di One Piece 1103 – per salvare la figlia, non è assurdo pensare che l'intervento di Orso sia finalizzato anche ad evitare che Vegapunk crolli sotto il giogo diabolico dell'Astro.

Inoltre proprio nel corso del flashback sul padre di Bonney, Oda ci ha dato testimonianza del rapporto di complicità che lega lo scienziato all'Ammiraglio Borsalino, portando alcuni a ritenere che nel breve futuro di One Piece Kizaru possa addirittura arrivare a tradire i piani di Saturn, in nome di un'amicizia dalla natura emotiva assolutamente incontestabile. Ma c'è anche da considerare che il marine, per ottemperare agli ordini dell'Astro, non si è fermato neanche davanti al compagno fraterno Sentomaru, dimostrando quanto Kizaru, malgrado l'incostanza che lo caratterizza, sia fedele a principi quali la lealtà governativa e il dovere, motivo per cui l'ipotesi che possa arrivare a salvare lo scienziato appare comunque azzardata.

C'è però un altro fattore da considerare in merito, che non appare di poco conto. Conosciamo tutti il carattere di Rufy e i principi che ne guidano le azioni, anche quelle più sprovvedute e incoscienti. E data la riconoscenza che Cappello di Paglia è solito mostrare a coloro che aiutano e proteggono i suoi compagni, siamo sicuri che il pirata farà di tutto per assicurare la salvezza allo scienziato. Inoltre una volta arrivati su Elbaf, Vegapunk potrebbe rivelarsi per i Mugiwara una fonte di informazioni nevralgica, dal momento che il dottore ha frequentato a lungo la biblioteca dell'isola, di cui conosce ogni nozione o segreto. Perciò è difficile pensare che Oda si sbarazzi anzitempo della possibilità di servirsi nel prossimo arco narrativo di una guida così preziosa per la ricerca del One Piece.