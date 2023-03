ONE PIECE: quanto sta vendendo il nuovo volume? Superato il milione di copie

ONE PIECE è uno dei manga più iconici della cultura giapponese, un capolavoro che prosegue ormai da oltre 25 anni e che ha accompagnato l'infanzia e la crescita di intere generazioni di appassionati. Non c'è da stupirsi se le vendite ad ogni volume continuino ad attestarsi su numeri molto elevati.

In realtà, per coloro che ci seguono e continuano a seguire regolarmente da anni le avventure di Rufy, il capolavoro di Eiichiro Oda è in calo in termini di vendite, seppur nel complesso continui ad attestarsi molto al di sopra della media per un titolo settimanale.

Ad ogni modo, nessun manga è come ONE PIECE e nessun altro vanta al suo seguito di un numero di copie complessive vendute attorno al mezzo miliardo. Inevitabilmente, anche l'ultimo tankobon ufficiale, il n°105, non poteva essere da meno visto che nella settimana che intercorre tra il 27 febbraio e il 5 marzo i volumi venduti sono ammontati a circa 1 milioni e 22 mila copie, una cifra destinata a salire nei prossimi report in chiusura.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi risultati alla luce di tutti questi anni di serializzazione?