ONE PIECE, le vendite totali a confronto tra i maggiori paesi europei: Italia al 2° posto

In vista del 100esimo volume pubblicato all'infuori dei confini nipponici, in rete è stato condiviso un riepilogo delle vendite totali di ONE PIECE nei maggiori Paesi dell'Unione Europea. La Francia si conferma la nazione europea in cui i manga si affermano maggiormente, mentre l'Italia, ottiene una sorprendente seconda posizione.

Con oltre 100 tankobon editi in patria, il successo dell'opera magna di Eiichiro Oda è indiscutibile. Dal dicembre del 1997, periodo nel quale oltre alla pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump ha raggiunto la pubblicazione in volumetti, a oggi si contano milioni e milioni di unità vendute. Ma si può dire lo stesso fuori dai confini?

Il manga di ONE PIECE è edito in più di trenta Paesi in tutto il mondo, dove riscuote un successo fenomenale soprattutto sui territori dell'Unione Europea. Il maggior esponente europeo è la Francia, dove Oda è particolarmente apprezzato. Tra il 1° settembre del 200 e la fine di novembre 2021, sul suolo francese sono state vendute oltre 28 milioni di copie del manga. Il solo volume 1, ha superato il milione di copie in circolazione.

Per quanto riguarda l'Italia, nel nostro Paese ONE PIECE è edito da Star Comics a partire dal 1° luglio del 2001. Dal 2008, invece, è in ristampa in una versione chiamata ONE PIECE New Edition. Nei 20 anni di pubblicazione italiana, il manga di ONE PIECE conta un totale di 18 milioni di copie vendute.

La situazione cambia radicalmente quando guardiamo le vendite in altre due grandi nazioni dell'UE. In Germania, dal gennaio 2001 al 30 ottobre del 2021, si contano 6 milioni di copie in circolazione. In Spagna, il dato è ben peggiore. Dal novembre del 2004, al febbraio del 2016, si sono contate solamente 900mila unità vendute.

Come specificato dall'utente Twitter @Orojapan1, che ha condiviso il report sulle vendite, questi numeri sono approssimativi, e fuori dai confini giapponesi mancano dati certi. Quel che è certo, è che con oltre 490 milioni di copie, ONE PIECE è il manga più venduto della storia.

E voi, contribuite al successo di Oda? Vi lasciamo a un'illustrazione artistica di ONE PIECE e un impavido Luffy in questa figure ufficiale di ONE PIECE. Infine, ecco quando debutterà ONE PIECE Vol.100 in Italia.