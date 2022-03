ONE PIECE, vendite del manga in calo: ecco l'iconografia degli ultimi 14 anni

La longevità di una serie può alle volte trasformarsi in un'arma a doppio taglio che gli autori devono sapere gestire al meglio senza scendere a evidenti compromessi narrativi o a sotterfugi discutibili. Eiichiro Oda, il papà di ONE PIECE, sta invece gestendo magistralmente l'imponente numero di capitoli del suo capolavoro.

Siamo alle battute finali della saga di Wano, tuttavia la serializzazione dell'arco narrativo è stata coinvolta da una pandemia e da una routine sempre più preoccupante del sensei che lo ha costretto inevitabilmente a rallentare l'uscita dei capitoli settimanali. Attualmente, infatti, Oda si prende una pausa all'incirca ogni 2 o 3 capitoli, necessaria per dargli modo di riprendere fiato con i ritmi lavorativi e la gestione della sceneggiatura.

Ad ogni modo, recentemente un fan ha inserito in un'iconografia tutti gli ultimi dati di Oricon degli ultimi 14 anni per comprendere meglio l'andamento delle vendite di ONE PIECE. Come potete notare dal grafico in calce alla notizia, dunque, le vendite del manga sono in calo da diversi anni, flessione dettata sia dalla longevità della serie che dai meno capitoli pubblicati all'anno che ci incidono anche sul numero di volumi rilasciati da Shueisha. Ovviamente, questi numeri sono e restano molto alti e non c'è nulla di cui preoccuparsi, tuttavia è interessante notare la parabola discendente delle vendite del manga dall'apice del 2011.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi dati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.