ONE PIECE, il vento della rivoluzione si sta muovendo verso Egghead?

In attesa dell’uscita ufficiale del capitolo 1103 di ONE PIECE su MangaPlus, prevista per venerdì 5 gennaio 2024, gli spoiler e le tavole riportate in rete stanno già facendo discutere la community riguardo il ruolo che un importante personaggio potrebbe avere nell’incidente di Egghead, finora incentrato sul passato di Kuma e della piccola Bonney.

Il flashback di Orso Bartholomew è stato illuminante sotto diversi punti di vista. Non solo Oda ha rivelato le sue origini di bucaniere, ma ha anche approfondito la sua amicizia con Monkey D. Dragon, l’uomo più ricercato dal Governo Mondiale per essere leader dell’Armata Rivoluzionaria. Molti appassionati hanno tuttavia criticato l’atteggiamento di Dragon nei confronti delle tragedie vissute dall’amico Kuma, dato che non è mai intervenuto per bloccare le azioni del Governo Mondiale.

Stavolta, però, Dragon sembrerebbe intenzionato a fermare quanto sta accadendo sull’isola-laboratorio di Egghead. Nel capitolo 1103, il leader dell’armata chiede a Ivankov un’opinione su dove potrebbe essere andato Kuma. Dall’espressione dipinta sul volto, Dragon sembra profondamente preoccupato. Si tratta di un dettaglio che ha convinto molti lettori a teorizzare l’ingresso dell’Armata Rivoluzionaria a Egghead, per fronteggiare la forza sovrumana di Jaygarcia Saturn e dei marine.

Per quanto appaia improbabile la partecipazione diretta di Dragon, vista la sua fama e i precedenti, ma anche la presenza di suo figlio, Monkey D. Luffy sull’isola, sarebbe interessante vederlo finalmente in azione e scoprire se le ipotesi sul suo frutto del diavolo siano fondate o meno. Per finire, ecco le 5 trasformazioni più potenti di Luffy, e vi lasciamo ai progetti di Eiichiro Oda per il 2024.

Fateci sapere voi cosa ne pensate dell’ipotetico arrivo di Dragon e compagni su Egghead per salvare Kuma con un commento qui sotto.