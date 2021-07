ONE PIECE e la prima vera lotta da Mugiwara per Jinbe il Cavaliere del Mare

È stato atteso per lungo tempo l'arrivo di Jinbe in ciurma. Ex membro dei pirati del sole, ex membro della Flotta dei Sette ed ex alleato di Big Mom, l'uomo pesce ci ha messo diversi archi narrativi di ONE PIECE prima di riuscire davvero a liberarsi da tutti i suoi impegni e raggiungere i Mugiwara a Wanokuni, allargando finalmente la ciurma.

Ora però l'uomo pesce si è già messo in mostra, dimostrandosi un alleato fondamentale per Rufy e compagni. Il timoniere della Thousand Sunny è approdato insieme ai suoi amici a Onigashima e ha già dato battaglia contro alcuni personaggi minori, ma da un po' di capitoli di ONE PIECE è impegnato con il misterioso Who's Who, uno dei Tobi Roppo e quindi uno degli ufficiali della ciurma di Kaido.

Soltanto con ONE PIECE 1017 abbiamo iniziato davvero a vedere lo scontro tra i due personaggi: finora infatti Jinbe era impegnato a occuparsi anche dei numerosissimi sgherri di Who's Who, ma l'ordine di O-Tama ha ribaltato le carte in tavola liberando Jinbe e gli altri da numerosi nemici. Adesso l'uomo pesce ha le mani libere e può finalmente dare vita al suo primo vero duello contro un pezzo grosso da Mugiwara.

Who's Who sarà comunque un avversario ostico da sconfiggere, vista la sua storia. Chi vincerà tra Jinbe e Who's Who?