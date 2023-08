One Piece: ecco la vera ragione dietro il tradimento di Aokiji!

Nel capitolo 1088 di One Piece avevamo notato una strana espressione sul volto di Aokiji che rivelava le sue emozioni. Sappiamo tutti del suo tradimento verso la marina e oggi scopriremo la motivazione che sta dietro questa scelta!

One Piece ci ha insegnato che un pirata può essere buono o cattivo, così come la Marina, che dovrebbe rappresentare la legge, può essere retta o corrotta e Kuzan si è trovato intrappolato in un meccanismo che aveva da tempo messo in discussione le sue convinzioni. All'apparenza ci sarebbe sempre lei, la sete di potere, ma la situazione è molto più complessa. Aokiji si era scontrato con Akainu a Punk Hazard per il titolo di Grand'Ammiraglio. Nel momento in cui si è reso contro di non essere all'altezza del rivale e che, seguendo le regole, non sarebbe mai riuscito ad ottenere quel potere che tanto agognava, ha deciso di passare alla compagine opposta, unendosi ai Pirati di Barbanera, ma non è tutto qui!

Il capitolo 1081 di One Piece ci mostra infatti il flashback che ripercorre il duello tra i due marine e l'elezione di Sakazuki a grand'Ammiraglio gli instilla l'idea di lasciare la Marina, vedendo il marcio in questa istituzione, che già aveva sperimentato con gli eventi di Ohara. Il ruolo doveva essere il suo a quanto pare, così come avrebbe voluto Sengoku, dimessosi dopo l'occultamento dell'evasione di massa di prigionieri a Impel Down da parte del Governo Mondiale. Kuzan trovatosi a combattere, in seguito, contro alcuni pirati di Barbanera, incontra Teach, che lo prega di scongelare i suoi sottoposti. Aokiji riluttante accetta. Dopo qualche bevuta, l'ex-Ammiraglio racconta ciò che è successo e Barbanera gli offre un posto come 10° Capitano Titanico della sua Flotta. Perché accetta? È un doppiogiochista? Sostanzialmente sì. Condivide con Teach l'idea di rovesciare il Governo Mondiale, ma sarebbe pronto a tradirlo al momento giusto, dato che i due hanno una visione della vita e una morale completamente diversa. Barbanera, dal canto suo, lo sa benissimo, d'altronde lui aveva fatto lo stesso con Barbabianca e, mentre parlano, afferma che ogni pirata segue i propri interessi e la propria morale.

E voi cosa ne pensate del tradimento di Aokiji, fatecelo sapere con un commento. Non perdetevi inoltre le ultime news e spolier sul capitolo 1089 di One Piece!