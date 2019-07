ONE PIECE: la verità su Ace spezza il cuore alla giovane Otama - Aggiornata

Ace è un personaggio che è rimasto nel cuore di molti fan di ONE PIECE dopo la saga di Marineford, e saperne di più sulle sue avventure passate è sempre interessante. Nell'episodio 894 Rufy è costretto a dire la verità su suo fratello alla giovane Otama, e la reazione della bambina non è delle migliori.

Nella puntata in questione ci viene svelato che Ace in un momento indefinito naufragò a Wano, facendo così la conoscenza degli abitanti del villaggio di Otama.

La ragazzina sviluppò un rapporto molto stretto con Ace durante il tempo in cui si era fermato li, e dopo la sua partenza si mise ad aspettarlo con la speranza che un giorno sarebbe tornato. Il pirata aveva infatti promesso ad Otama che avrebbe fatto ritorno per liberare il villaggio e sradicare le radici oppressive che consumavano il paese.

Nell'incontro con Rufy la bambina apprende con grande difficoltà la verità. Ace è morto nella battaglia di Marineford. La reazione di Otama è dapprima sorpresa, sapendo che Rufy conoscesse il suo amico, ma subito dopo scoppia in lacrime additando Cappello di Paglia come un bugiardo per poi perdere conoscenza.

Il suo maestro rimprovera Rufy per essere stato troppo duro con lei dicendole la verità, ma sappiamo com'è fatto Cappello di Paglia. Voleva evitare che la ragazzina soffrisse ancora per un'attesa che si sarebbe rivelata vana. Il bello del personaggio è soprattutto questo, un carattere sincero che non è mai mutato nel corso della serie e che fa di lui un protagonista molto empatico.

La saga di Wano si sta rivelando una bella sorpresa per chi aveva smesso di guardare l'anime, e nel nostro articolo facciamo luce sulle impressioni iniziali suscitate dal nuovo corso targato Tatsuya Nagamine.

Avete visto il crossover tra ONE PIECE E Lupin III?