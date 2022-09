ONE PIECE: la verità sulla costituzione della nuova organizzazione pirata

Gli imperatori hanno costituito, per anni, l'ossatura dell'intero panorama piratesco. Con le loro ciurme e le flotte di dimensioni spropositate hanno dominato su varie isole della Rotta Maggiore, tra paradiso e nuovo mondo. Di recente in ONE PIECE c'è stato però un terremoto che ha sconvolto tutto, facendo iniziare una nuova era.

Sono ascesi due nuovi imperatori in ONE PIECE, il primo è il protagonista Monkey D. Rufy, l'altro è il pagliaccio Buggy. L'ex membro dei pirati di Gol D. Roger si è trovato nel bel mezzo di una tempesta, riuscendo a uscirne indenne ma non senza nuove spade di Damocle sulla testa. Infatti, Buggy si stava preparando a scappare dalla sua isola quando Crocodile ha messo al tappeto la marina, salvandolo. Il clown deve infatti un sacco di soldi all'ex membro della Flotta dei Sette.

Involontariamente, la ciurma di Buggy proclama la creazione dell'organizzazione Cross Guild, in cui il clown sembra centrale, ed è per questo che la marina lo reputa un imperatore. Mihawk e Crocodile prendono poi in disparte Buggy e lo picchiano a causa di questo affronto, ma decidono in segreto di tenerlo comunque con loro in modo da fargli attirare l'attenzione.

Buggy si trova quindi in una situazione brutta involontariamente. Riuscirà a rimanere vivo fino alla fine di ONE PIECE?